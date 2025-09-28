Paled a Tgcom24: “La Flottilla è una provocazione politica, una disgrazia”

"Dobbiamo capire tutti quello che è accaduto il 7 ottobre. Il primo ministro adesso sta per incontrare Trump, vediamo cosa accadrà domani e se Hamas deciderà di deporre le armi e rilasciare gli ostaggi” ha dichiarato l’ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled a Tgcom24. “Trent'anni fa era possibile portare avanti il dialogo, perché avevamo un partner dall'altra parte, forse sarà possibile in futuro, ma abbiamo bisogno di un partner dalla parte della Palestina che non sia Hamas, che non sia un regime terrorista e che riconosca lo stato di Israele e se non sarà così, e sfortunatamente per ora non è così, non abbiamo nessuno con chi instaurare un dialogo" ha aggiunto Peled.