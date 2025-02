Ovindoli contro l'overtourism, bus a numero chiuso

Dopo l'arrivo massiccio di turisti campani a Roccaraso, l'influencer napoletana Rita De Crescenzo aveva indicato Ovindoli tra le possibili tappe alternative, per poi invece dare l'appuntamento ai suoi fan a Viterbo per la raccolta dei tulipani a metà aprile. Ma l'attenzione su Ovindoli, è rimasta alta. E così, sulla scia di quanto fatto da Roccaraso e dagli altri paesi dell'Alto Sangro, dove fino al 2 marzo non possono transitare più di 70 bus turistici al giorno, anche lì le autorità hanno posto un tetto ai veicoli ammessi: 35, di cui solo 20 per il tratto della Magnola, vicino agli impianti sciistici.