Liberati altri tre ostaggi in mano palestinese da oltre 15 mesi. Gli occhi sono puntati soprattutto su Yarden Bbibas che, al momento, torna in Istraele da solo. Non è noto cosa lui sappia esattamente della sorte della sua famiglia, la moglie Shiri e i figli Kfir e Ariel, 2 e 5 anni, diventati simbolo del dramma degli ostaggi.