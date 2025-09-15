Omicidio Pierina Paganelli, il processo rinviato al 20 ottobre

Alla fine delle 4 ore di udienza, Louis Dassilva lascia il tribunale di Rimini per tornare in carcere. Prima però gli viene concesso un rapido saluto appartato con la moglie Valeria che continua a credere nella sua innocenza. È iniziato l'atteso processo per la morte di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino con 29 coltellate. L'unico imputato è Dassilva che continua a dichiararsi estraneo ai fatti. La procura invece - che non ha dubbi sulla sua colpevolezza - lo accusa anche di premeditazione con l'ulteriore aggravante della brutalità. Il movente sarebbe la relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Indagata per favoreggiamento, oggi non era in aula. L'ex marito Giuliano, che esce scortato dalla figlia che i due hanno in comune, non è invece voluto mancare.