Omicidio Pierina Paganelli, il processo rinviato al 20 ottobre

L'unico imputato è Dassilva, che continua a dichiararsi estraneo ai fatti

di Rita Ferrari
15 Set 2025 - 19:38
01:35 

Alla fine delle 4 ore di udienza, Louis Dassilva lascia il tribunale di Rimini per tornare in carcere. Prima però gli viene concesso un rapido saluto appartato con la moglie Valeria che continua a credere nella sua innocenza. È iniziato l'atteso processo per la morte di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino con 29 coltellate. L'unico imputato è Dassilva che continua a dichiararsi estraneo ai fatti. La procura invece - che non ha dubbi sulla sua colpevolezza - lo accusa anche di premeditazione con l'ulteriore aggravante della brutalità. Il movente sarebbe la relazione extraconiugale con la nuora della vittima, Manuela Bianchi. Indagata per favoreggiamento, oggi non era in aula. L'ex marito Giuliano, che esce scortato dalla figlia che i due hanno in comune, non è invece voluto mancare.

In questa prima udienza super tecnica la difesa ha sollevato parecchie eccezioni, sulle quali la corte ha rimandato ogni risposta al prossimo 20 ottobre.

