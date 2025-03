Omicidio Mollicone, parla la sorella: "Da 24 anni Serena aspetta giustizia"

"Sono ventiquattro anni che Serena aspetta giustizia, a cui noi crediamo e non abbiamo perso la speranza". Così Consuelo Mollicone, la sorella di Serena, all'ingresso in Corte di Cassazione dove è in corso il processo nei confronti dell'ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, in provincia di Frosinone, Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Anna Maria Mottola accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.