Omicidio in panetteria a Milano: il video col presunto killer e il rumore degli spari

In un video diffuso dalla questura di Milano, si vede il presunto autore della sparatoria avvenuta in una panetteria a Milano, in piazzale Gambara, in cui è stato ucciso un ucraino di 49 anni. Le immagini delle telecamere a circuito chiuso mostrano il figlio del titolare uscire e rientrare nel negozio. Subito dopo si sentono gli spari e poi si vede di nuovo il ragazzo scappare dal cancello sul retro. Il giovane, fermato, deve rispondere di omicidio, tentato omicidio aggravato e porto abusivo d'armi.