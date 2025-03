Omicidio Alatri,"il padre di Thomas: "Nessuno mi riporterà mio figlio, chi sbaglia paga"

"Chi sbaglia paga. Che siano stati condannati a 24 anni o a morte a me non cambia nulla, nessuno mi riporterà indietro Thomas". Così Paolo Bricca, padre di Thomas dopo la sentenza della Corte d'assise di Frosinone nei confronti di Mattia e Roberto Toson imputati per l'omicidio del 19enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nella piazza del centro storico di Alatri in provincia di Frosinone, il 30 gennaio del 2023. Si trattò di uno scambio di persona. "Ci saranno altri gradi di giudizio ma noi lotteremo fino alla sentenza definitiva" dice invece Federica Sabellico, madre del giovane.