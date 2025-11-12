Logo Tgcom24
Octopath Traveler 0 si lascia provare

La demo del nuovo capitolo del gioco di ruolo arriva gratuitamente insieme a un assaggio della campagna.

12 Nov 2025 - 09:15
