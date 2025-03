Nuovo regolamento Ue sui migranti: controlli più rigorosi e rimpatri

A Strasburgo, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenta un nuovo regolamento sui migranti, che mira a uniformare le norme tra gli Stati membri. Il piano include un sistema europeo per aumentare i rimpatri di chi non ha diritto all'asilo, il divieto di ingresso nell'UE per chi sfugge all'espulsione o rappresenta un rischio per la sicurezza, e la creazione di hub per i rimpatri in paesi terzi, come quello in Albania. Un cambiamento importante riguarda l'estensione dei decreti di espulsione a livello europeo: chi viene dichiarato irregolare in uno stato membro non potrà più spostarsi in altri paesi dell'Unione. Inoltre, si sta valutando una lista di paesi sicuri, che potrebbe superare la decisione della Corte di Giustizia Europea su questo tema.