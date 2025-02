Nuovo processo a sindacalista, l'ex hostess molestata: "E' stata una sorpresa"

Processo tutto da rifare per l'ex sindacalista accusato di violenza sessuale su una hostess che si era rivolta a lui per una vertenza e assolto perché la reazione della donna agli abusi sarebbe arrivata "con 20-30 secondi di ritardo". A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che riapre quindi la vicenda giudiziaria. "E' stata una sorpresa, avevo smesso di credere nella giustizia", commenta la vittima, Barbara D'Astolto, ex hostess, ora maestra in una scuola elementare.