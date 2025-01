Ancora un po' di confusione per chi viaggia in monopattino sulle nuove regole del Codice della Strada entrato in vigore lo scorso 14 dicembre. A Milano, dove questo mezzo è molto diffuso e per il quale il casco è diventato obbligatorio, sono 201 le persone già multate trovate senza e 33 quelle sanzionate perché viaggiavano in due sullo stesso monopattino.