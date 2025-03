Notte tranquilla per Papa Francesco, il ricovero prosegue

Notte tranquilla per il Papa, che stamattina si è svegliato attorno alle 8, riferisce la sala stampa vaticana. Francesco è al ventiseiesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per curare una polmonite bilaterale. Ieri i medici hanno potuto sciogliere la prognosi per i "miglioramenti consolidati" nel decorso della malattia. Il quadro clinico resta tuttavia complesso e Bergoglio dovrà restare ancora ricoverato per seguire la terapia farmacologica.