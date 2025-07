New York, il "dito medio" del candidato sindaco fa indignare gli italiani

Gli italiani di New York non nascondono l'indignazione davanti al post del dito medio del democratico Zohran Mamdani. Il candidato sindaco ha diffuso sui social un'immagine con il gestaccio rivolto alla statua di Cristofero Colombo. A Little Italy si registra sdegno palpabile.L'outsider della politica, 33enne, figlio della regista Mira Nair e musulmano, ha spopolato tra i giovani con un programma dichiaratamente di sinistra, ma è caduto sull'italianità...