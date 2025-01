Netanyahu lancia un'operazione militare in Cisgiordania: le colonne di mezzi militari israeliani a Jenin

Colonne di mezzi militari israeliani sono arrivate nelle strade di Jenin, in Cisgiordania, dove il premier Netanyahu ha ordinato una vasta operazione militare. "Chiediamo la mobilitazione generale e lo scontro contro la diffusa aggressione dell'occupazione a Jenin e il sostegno dei combattenti della resistenza per affrontare l'oppressione sionista", afferma Hamas in una nota chiedendo ai palestinesi di opporsi all'operazione dell'esercito israeliano.