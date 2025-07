Netanyahu contro Starmer: "Si premia il terrorismo di Hamas"

Benjamin Netanyahu non ha nascosto l'ira dopo l'annuncio del premier britannico Starmer di voler riconoscere lo stato di Palestina: "Così si premia il mostruoso terrorismo di Hamas e si puniscono le sue vittime" ha scritto il primo ministro israeliano, "uno stato jihadista al confine di Israele oggi minaccerà la Gran Bretagna domani". E' una svolta storica quella di Londra, che segue il passo di Parigi, seppur con delle condizioni. Il Regno Unito segue la Francia e potrebbe diventare la seconda nazione del G7 - e la 149esima nel mondo - a riconoscere formalmente la Palestina. Una mossa per mettere pressione su Israele e favorire la soluzione a due Stati, tanto che Starmer ha avviato contatti con alleati chiave del Regno Unito e membri del Commonwealth come Canada e Australia.