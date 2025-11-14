Nello spogliatoio scoppia la festa: il giocatore finisce nella cesta

Dopo il 4-1 sull'Estonia, la nazionale norvegese ha trasformato lo spogliatoio in un piccolo palcoscenico di festeggiamenti. La vittoria avvicina in modo decisivo la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026: alla squadra scandinava basterà evitare un incredibile 9-0 contro l'Italia per avere la certezza matematica. Nel video si vedono i giocatori sfogare tutta la loro gioia tra musica, canti e risate. La scena più curiosa arriva quando un membro della squadra viene sollevato e fatto cadere nella cesta dei panni sporchi, che i compagni iniziano a far girare mentre lo spogliatoio esplode in cori. A osservare divertito c'è anche la stella Erling Haaland, che segue la scena con un sorriso mentre i compagni continuano la loro improvvisata celebrazione.