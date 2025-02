Nauru, l'isola nel Pacifico vende la cittadinanza: ecco perché

L'isola di Nauru, situata nell'Oceano Pacifico, è la terza nazione più piccola al mondo e una delle più vulnerabili al cambiamento climatico, in particolare all'innalzamento del livello dei mari. Per proteggere i suoi abitanti dalle inondazioni, il governo ha deciso di trasferire 10.000 residenti dalle coste verso l'interno dell'isola. Tuttavia, i costi elevati di questa operazione hanno spinto il governo a vendere la cittadinanza come merce di scambio, permettendo a chi paga una cifra sostanziosa di ottenere il passaporto di Nauru.