Nashville, allo zoo è nata una cucciola di leopardo nebuloso: i primi passi

Lo zoo di Nashville, in Tennessee, ha dato il benvenuto a un nuovo membro della famiglia. Il 18 luglio è nata una piccola femmina di leopardo nebuloso. Secondo lo zoo, la cucciola è grande quanto un piccolo orsacchiotto e pesa circa mezzo chilo. Si tratta del terzo nato allo zoo dalla madre Jewels e dal padre Bruce. La sopravvivenza del cucciolo è fondamentale, poiché la popolazione di leopardi nebulosi è in forte diminuzione. Per contribuire al ripopolamento, lo zoo di Nashville ha recentemente acquisito due cuccioli di leopardo nebuloso, un maschio e una femmina, entrambi di 10 settimane.