Nascono cuccioli di mangusta nana: il "prozio" si prende cura di loro

Fiocco azzurro e rosa al Brookfield Zoo di Chicago, negli Usa: un gruppo di cuccioli di mangusta nana è appena venuto alla luce. Come suggerisce il nome, questi piccoli mammiferi sono minuscoli: da adulti misurano tra i 18 e i 28 centimetri dal naso alla coda, mentre alla nascita non superano i 2,5 centimetri. Le manguste nane vivono in gruppi sociali molto uniti, dove la cura dei piccoli è una responsabilità condivisa. In questa occasione, a distinguersi è stato un membro della famiglia molto speciale: Mr. Carson, il "prozio" dei nuovi arrivati, che non solo si è dimostrato particolarmente premuroso, ma ha anche guidato gli altri membri del branco su come accudire i neonati.