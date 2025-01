Napoli, tensioni al cippo di S.Antonio

Preparavano questo momento da mesi, rubando in città alberi di Natale e mobili di legno. La scorsa notte a Napoli, le fiamme dei falò accesi per il rito del cippo di Sant’Antonio Abate l’hanno fatta da padrone. Molti anche i momenti di tensione, con branchi di ragazzini fuori controllo che hanno preso a sassate le pattuglie forze dell’ordine e le autobotti dei vigili del fuoco intervenute per domare le fiamme. Diversi roghi e incidenti in tanti punti della città, nessun ferito.