Napoli, scoperto il murale in ricordo di Santo Romano

Inaugurato a Casoria il murale dedicato a Santo Romano, il 19enne ucciso da un minorenne a San Sebastiano al Vesuvio (nel Napoletano) mentre cercava di placare una rissa. L'opera dell'artista AlexShot è stata realizzata vicino alla casa dove viveva il giovane. "E' stato un momento emozionante - ha detto la madre, Mena De Mare -. Se mio figlio non è morto invano allora significa che qualcosa deve cambiare. Fine pena mai per per chi ha ammazzato. La vita è un bene prezioso, non va tolta a nessuno".