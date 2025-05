Nada Cella, mistero sull'arma del delitto: il fermacarte è sparito

Nel processo per l'omicidio di Nada Cella, la segretaria uccisa a Chiavari nel 1996, emergono nuovi dubbi sulla gestione dei reperti. Durante l'ultima udienza, una biologa della Polizia scientifica ha dichiarato che alcuni oggetti chiave, tra cui il fermacarte che per l'accusa potrebbe essere l'arma del delitto, sono scomparsi: erano stati restituiti al commercialista Marco Soracco nel 1997 e nel 2021 non sono più stati trovati. Le analisi su altri reperti non hanno prodotto prove utili, mentre gli esperti escludono al momento l’esistenza di un indizio decisivo. Il processo è segnato da versioni contrastanti, reperti spariti e testimoni ormai deceduti.