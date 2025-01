Musk burattinaio di Trump, il nuovo murale comparso a Roma

Un nuovo murale del noto street artist Harry Greb è comparso in pieno centro a Roma, in via della Pilotta, in occasione dell’insediamento di Donald Trump a 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America. L’opera rappresenta Elon Musk nelle vesti di un burattinaio che tiene i fili del tycoon. Più in basso, in piccolo, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron ancora in forma di bambole che guardano verso i due personaggi al centro della scena.