Mulino Bianco spegne 50 candeline, oltre 9 miliardi biscotti

Mulino Bianco spegne 50 candeline. Il mezzo secolo di vita del marchio della Barilla non è solo una storia commerciale, è un pezzo di vita d'Italia. Dall'esordio nel 1975, quando nel giro di un anno conquistò il 7% del mercato, il marchio è entrato nell'immaginario collettivo degli italiani. L'ha fatto con oggetti diventati cult come il coccio, la tazzona per la colazione del mattino, o la radio sveglia a forma di mulino. Ma anche con campagne pubblicitarie oramai stampate nella memoria comune, da quella del Piccolo Mugnaio Bianco (1981), alle avventure della famiglia degli anni '90 fino a quella della gallina Rosita (2012).