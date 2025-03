Mottarone, nuova chiusura delle indagini: cinque indagati

A quasi 4 anni dalla tragedia del Mottarone, in cui morirono 14 persone, la procura di Verbania ha nuovamente chiuso l'inchiesta e notificato il secondo avviso di conclusione indagini a cinque indagati. Chiesta l'archiviazione per Anton Seeber, presidente del Cda di Leitner, per cui la procura di Verbania già all'udienza preliminare dello scorso anno aveva chiesto il proscioglimento per mancanza di elementi. Stralciate le posizioni delle società Ferrovie del Mottarone e Leitner.