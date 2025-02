Morì dopo un pestaggio fuori da una discoteca a Foggia, annullate condanne

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del processo di appello per l'omicidio di Donato Monopoli, il giovane di Cerignola (Foggia) morto a 26 anni, dopo sette mesi di agonia trascorsi in ospedale, dopo un pestaggio compiuto all'esterno di una discoteca di Foggia nell'ottobre del 2018. Gli imputati sono Francesco Stallone e Michele Verderosa, condannati in secondo grado rispettivamente a 10 e 7 anni di reclusione. I Supremi giudici hanno quindi ordinato un nuovo processo d'appello. Le motivazioni saranno rese note entro 45 giorni. "Dobbiamo dare giustizia a nostro figlio, perché se lo merita", dice il padre di Monopoli ai nostri microfoni.