SUL GHIACCIAIO DEL LYS

Monte Rosa, alpinista precipita in un crepaccio: recuperato dai soccorritori

L'intervento rapido ha permesso di estrarlo prima che l'ipotermia potesse diventare grave

08 Ago 2025 - 12:38
00:47 

Si è conclusa di primo mattino la missione di recupero di un alpinista precipitato in un crepaccio sul ghiacciaio del Lys, sul Monte Rosa, in Valle d'Aosta. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 05:45. La chiamata alla centrale unica del soccorso è stata fatta da altri alpinisti che lo hanno visto cadere dentro al crepaccio. L'alpinista è stato estratto e portato al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano a bordo di un elicottero con medico. Per velocizzare le operazioni di recupero, determinanti per la sopravvivenza dell'alpinista, precipitato per circa 20 metri, sono stati aggiunti due tecnici supplementari. L'intervento rapido ha permesso di estrarlo prima che l'ipotermia potesse diventare grave.

