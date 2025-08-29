Logo Tgcom24
Monster Hunter Wilds unisce le forze con Final Fantasy XIV

Collaborazione speciale tra il gioco di ruolo di Capcom e il gioco di massa di Square-Enix.

29 Ago 2025 - 19:47
