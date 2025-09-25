Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mastergame
L'ANNUNCIO

Monster Hunter Stories 3 arriva nel 2026

Durante il suo evento al TGS 2025, Capcom conferma la data di uscita dello spin-off di Monster Hunter.

25 Set 2025 - 09:25
02:46 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri