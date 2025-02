Milano, Twitter sotto indagine per evasione fiscale

Twitter, il social network diventato X, dal 2016 al 2022 non avrebbe versato imposte Iva per 12 milioni e mezzo di euro. È quanto risulta da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Milano, conclusasi nell'aprile 2024. I fatti contestati riguardano un periodo antecedente all'acquisizione da parte di Elon Musk, diventato proprietario della piattaforma nell'ottobre del 2022 dopo il pagamento di 44 miliardi di dollari.

La presunta Iva non pagata riguarda le iscrizioni gratuite degli utenti al social network in cambio dei propri dati e della propria profilazione ai fini commerciali. Una pratica che secondo gli inquirenti si traduce in uno scambio tra beni differenti e in quanto tale dovrebbe essere soggetta a tassazione e al versamento dell'Iva. Nel mirino della Procura di Milano è finita anche la Dhl Express, colosso delle spedizioni controllato dalla multinazionale della logistica di proprietà di Deutsche Post, le poste tedesche. Nei confronti del ramo italiano dell’azienda è stato disposto il sequestro preventivo di oltre 46 milioni e 800mila euro. Anche in questo caso le indagini si sono concentrate sui mancati versamenti Iva. La frode fiscale si sarebbe realizzata tra il 2019 e il 2023 attraverso l'emissione di fatture false su appalti di somministrazione di manodopera.