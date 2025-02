Milano, ragazzi aggrediti da una baby gang all'Arco della Pace

Calci, pugni, insulti da una baby gang dopo una serata in pizzeria in zona Arco della Pace, in pieno centro a Milano. Hanno riportato varie lesioni alcuni 15enni che dieci giorni fa sono stati presi di mira da una ventina di ragazzi poco più grandi di loro. Uno dei giovani è finito in ospedale per un trauma cranico. Ecco l'intervista alla mamma di uno dei ragazzi aggrediti.