Milano, la storia del "pulitore" dei Navigli

La storia di Simone Lunghi, noto come "il pulitore dei Navigli", attivista ambientale che ha guadagnato notorietà per il suo impegno nella pulizia dei Navigli, i canali storici di Milano. Lunghi ha iniziato a dedicarsi a questa causa nel 2018, quando ha deciso di rimuovere i rifiuti accumulati nei canali, spesso trascurati dalle autorità competenti. La sua iniziativa, che ha attirato l'attenzione di molti, è diventata un simbolo di impegno civico e di amore per l'ambiente.