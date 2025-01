Milano, l'incubo di un condominio: uomo si apposta e da settimane minaccia, lancia sassi e blocca il portone

Asserragliati in casa da settimane per paura di un uomo che si apposta davanti al loro condominio, minacciandoli, bloccando il portone e lanciando sassi. Succede a Milano, in viale Corsica, zona est della città. Da inizio gennaio i residenti dello stabile vivono un incubo. Inutili fino ad ora le richieste di intervento alle forze dell'ordine, ora nessuno si sente più al sicuro.