Milano, anziana trovata morta in casa: arrestato il figlio

Quello che sembrava un decesso per un incidente domestico di un'anziana a Milano, in realtà è stato un caso di omicidio. La donna, Stefanina Riva, di 75 anni, era stata trovata morta nella sua casa in via Wildt nella notte tra il 12 e 13 gennaio. Inizialmente si era pensato che la morte fosse stata causata da una caduta, ma l'autopsia ha svelato che era stata soffocata. Così Pietro Federico Crotti, il figlio 48enne della donna, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di omicidio volontario aggravato e maltrattamenti. Il movente sarebbe economico: dopo un bonifico da conto a conto, l'uomo avrebbe prelevato circa 30mila euro della madre.