Milano, 19enne accoltellato dal branco

Accoltellato, derubato e lasciato per strada, poco lontano da un centro commerciale della periferia di Milano. Un 19enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è rimasto per tutto il tempo sveglio e cosciente. Dimesso poi con una prognosi di 20 giorni. Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe stato aggredito da cinque ragazzi di origini nordafricane dopo un furto. Il branco l'ha assalito per rubargli il cellulare e il monopattino elettrico.