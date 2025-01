Milano, 14enne minaccia il suicidio in metropolitana: la corsa dei carabinieri per salvarla

I carabinieri del nucleo radiomobile di Milano hanno soccorso una ragazza di 14 anni alla fermata della metropolitana Garibaldi. La giovane, in stato di forte malessere, aveva contattato il 112 manifestando intenzioni autolesive. Un militare ha mantenuto con lei un dialogo telefonico per oltre otto minuti, fino all’arrivo delle pattuglie sul posto. La ragazza, rintracciata in lacrime sulla banchina della linea verde, è stata tranquillizzata dai carabinieri e affidata alla famiglia.