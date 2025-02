Migranti, udienza alla Corte Ue sui centri in Albania

Davanti alla Corte di Giustizia Ue di Lussemburgo al via l’udienza di discussione delle parti sulla domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla Corte d’Appello di Roma al tribunale comunitario in merito al caso del trattenimento di 43 migranti da parte dell’Italia nel centro di Gjader in Albania. La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della designazione di alcuni Paesi d’origine come “sicuri” da parte dell’Italia.