Migranti, nuove regole: braccialetto elettronico e spese da rimborsare

Braccialetti elettronici per monitorare chi richiede protezione internazionale e poi si allontana per evitare l'espulsione. E' la soluzione a cui pensa il governo sull'emergenza migranti. "Chi fa domanda di asilo paghi allo stato i costi dell'accoglienza", l'altra ipotesi allo studio. Trattative con l’Albania per trasformare le strutture in Albania in centri per rimpatri.