Migranti, l'Ue sposa il piano italiano dei centri in Albania

Il piano migranti del commissario europeo Brunner sposa la linea italiana sui centri in Albania. Ci sarà una politica comune dei rimpatri, in modo che chi viene espulso da un Paese non possa spostarsi in un altro dei 27. E si abbraccia l'ipotesi di centri per i rimpatri extra Ue (si ipotizza nei Balcani oltre all'Albania). "Creiamo spazio per gli Stati membri per esplorare nuove soluzioni ma non creiamo il contenuto in sé, semmai le condizioni minime perché gli hub di rimpatrio possano essere istituiti", propone Brunner, presentando il regolamento sui rimpatri, sottolineando che il modello Ruanda o il modello Albania sono "diversi tra loro" così come lo sono anche rispetto agli hub di rimpatrio ora possibili secondo il regolamento.