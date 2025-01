Migranti in Albania, attese le decisioni dei giudici sui trattenimenti

C'e' attesa per la decisione dei giudici della corte d'appello di Roma che hanno avviato le udienze di convalida per i 43 migranti, portati nelle strutture in Albania. Si tratta soprattutto di cittadini egiziani e del Bangladesh, paesi considerati dal nostro governo sicuri. Invece sono state tutte respinte, a eccezione di una, le richieste di asilo dei migranti rimasti nel centro di Gjader in Albania.