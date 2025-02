Migranti in Albania, altro stop: 4 su 5 giudici sono gli stessi delle"prima sentenza

Spetta al governo stabilire le regole in materia di immigrazione e alla Corte europea indicare le cause ostative al rimpatrio degli irregolari, a partire dall'individuazione dei cosiddetti Paesi sicuri. Sembrava non lasciare spazio a interpretazioni la sentenza di Cassazione - cui seguì una seconda pronuncia appena un mese fa - sulla legittimità della decisione di Palazzo Chigi di trasferire i migranti nei centri di accoglienza albanesi. Non la pensa così la Corte d'appello di Roma che ha reiterato le motivazioni che avevano già imposto il ritorno in Italia dei primi 16 extracomunitari trasferiti alle porte di Tirana lo scorso ottobre. O meglio, in disaccordo con gli ermellini sono gli stessi giudici protagonisti della prima controversa sentenza. Usciti dalla porta - se così si può dire - 4 dei 5 togati della sezione immigrazione sono infatti rientrati dalla finestra. Insomma stessi giudici, stessa materia. Sono cambiate solamente la carta intestata e i timbri. Colpa della carenza di personale, fanno sapere dal tribunale di viale Giulio Cesare, che ha imposto il trasferimento - questo sì senza contestazioni - di quei quattro colleghi proprio negli uffici giudiziari titolati a decidere sul destino dei 43 migranti che ora potranno fare ricorso anche sul rigetto delle richieste d'asilo. Circostanza che - almeno in questo caso - vanifica la decisione del governo di affidare alle Corti d'appello - dove appunto sono entrate in servizio le 4 toghe - le istanze di protezione internazionale. Siamo di fronte a una sentenza annunciata, dicono fonti di governo, ma questo non cambia la nostra politica sulla gestione dei flussi.