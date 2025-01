Migranti al gelo a Torino per il permesso di soggiorno, aumentano sportelli e personale

Più personale e sportelli per l'ufficio immigrazione della questura di Torino. Sono le misure che la prefettura del capoluogo piemontese ha attivato per affrontare l'emergenza di questi giorni in corso Verona, dove centinaia di stranieri sono rimasti in coda anche durante la notte per i permessi di soggiorno. "In relazione a ciò, a partire dalla prossima settimana, anche a seguito di un rafforzamento dell'organico dell'Ufficio Immigrazione con ulteriori 10 unità di personale, è previsto l'ampliamento degli sportelli di ricevimento presso la Questura, 16 postazioni, l'attivazione di un nuovo sportello presso il commissariato di Barriera di Milano con 4 nuove postazioni, dove avverrà anche la consegna dei permessi, e il decentramento delle attività anche presso i commissariati di Ivrea, Bardonecchia e Rivoli, nella Città metropolitana di Torino. Inoltre, sono previste aperture straordinarie di sabato degli uffici di corso Verona", sottolineano dalla prefettura. Inoltre è in fase di attivazione la funzionalità di prenotazione telematica dell'appuntamento per la presentazione dell'istanza, attraversi la piattaforma 'Prenota Facile' Secondo i dati dell'ufficio stranieri della questura risulta che su 136mila presenti nel territorio dell'area metropolitana di Torino, all'ufficio Immigrazione sono effettuati 850 accessi al giorno di utenti nei 250 giorni di apertura annuale, per un totale di 212.500 accessi all'anno