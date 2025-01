Migranti a Lampedusa: i dati

L’impegno della Croce Rossa Italiana è senza sosta. Lampedusa continua a essere uno dei principali punti di approdo per i migranti in fuga dai loro Paesi, alla ricerca di sicurezza e nuove opportunità in Europa. Nel 2024, sul molo di Contrada Imbriacola sono arrivate quasi 46mila persone, in un anno in cui - secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno - gli sbarchi sulle nostre coste sono diminuiti del 58 per cento. Nel 2023 erano state accolte circa 80.600 persone.