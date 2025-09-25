Logo Tgcom24
A DICEMBRE

Microsoft Flight Simulator 2024 vola su PlayStation

Il simulatore di volo di Microsoft arriverà sulla console rivale a fine anno.

25 Set 2025 - 09:19
