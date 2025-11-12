Michael Jackson da record, Thriller torna nella top 10

E' il 1982 quando "Thriller" e questo video irrompono nella scena musicale mondiale. Niente da quel momento sarebbe più stato lo stesso. A distanza di 43 anni l'influenza di Michael Jackson continua farsi sentire attraverso le generazioni. "Thriller" torna nelle classifiche di Billboard e il re del pop è diventato il primo artista con un singolo nella top 10 per sei diversi decenni. Con stime di 70 milioni di copie, Thriller era già l'album più venduto di tutti tempi a livello globale. Stavolta il picco di ascolti e vendite ha fatto seguito alla settimana di Halloween quando ogni festa o evento a tema include lo storico brano, quasi come scelta obbligata. Inclusa la straordinaria parata di New York.