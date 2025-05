Meloni: "La Difesa ha un prezzo, nel 2025 la spesa al 2%"

Italia e Europa devono rafforzare la difesa. Ma la sicurezza del Paese ha un prezzo e nel 2025 la spesa dovrà salire al 2% del Pil, dice la premier Meloni durante il question time al Senato, mentre il segretario generale Rutte rilancia tuttavia la richiesta della Nato a un contributo del 5% di ciascun Paese alleato su due livelli di spesa: il 3,5% per la difesa classica e l'1,5% per le nuove sfide dal cyber all'ibrido. La premier conferma anche di essere favorevole al ritorno delle preferenze nella legge elettorale e torna a indicare il premierato come "la madre di tutte le riforme' su cui la maggioranza intende procedere spedita come sulla riforma della giustizia".