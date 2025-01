Ferma condanna di Giorgia Meloni dopo i disordini a Roma ai cortei organizzati in memoria del 19enne Ramy Elgaml, morto durante un inseguimento in scooter con i carabinieri a Milano. "Ignobile episodio di disordine e caos - scrive la premier sui social - non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza". In corso indagini per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili dei disordini nella capitale.