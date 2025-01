Melania Trump ha scelto una "power pose" e uno sguardo risoluto, senza sorriso per la nuova foto ufficiale da First Lady della Casa Bianca. Vestita in tailleur da business woman scuro e camicia bianca aperta sul collo, la 54enne terza moglie di Donald Trump è stata ritratta con le dita delle mani appoggiate su un tavolo a specchio, sullo sfondo troneggiante l'obelisco di George Washington.