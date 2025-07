Caldo record, cinque morti in 24 ore sulle spiagge del Salento

Il caldo miete vittime anche in riva al mare. Le temperature molto alte in Puglia hanno stroncato la vita di 5 bagnanti in 24 ore. Le vacanze, da ristoratrici, sono diventate per i soggetti fragili soprattutto un pericolo sulle spiagge assolate. Toccati, in alcune aree, i 43 gradi. E torna protagonista anche il fuoco, che ha devastato boschi e campagne dal Foggiano al Tarantino.