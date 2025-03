Maltempo, preoccupa la piena dell'Arno

In Toscana è scattata l'allerta rossa per maltempo e "la situazione resta preoccupante ed è in evoluzione". Secondo quanto riferito dalla Regione Toscana, "il livello di attenzione resta alto e sono in via di attivazione tutte le misure precauzionali previste in caso di piena". Per quanto riguarda, infatti, i livelli dei fiumi, fa sapere la Regione Toscana, "l'Arno è al secondo livello di guardia a Ponte a Signa e Montelupo, al primo livello a Firenze Uffizi, Empoli, Fucecchio e Pontedera. La portata a Empoli è di 1.700 metri cubi al secondo, a Ponte a Signa di 1600 mc/s. Per quanto riguarda gli altri fiumi sono al secondo livello di guardia l`Era a Capannoli, il Bisenzio a San Piero a Ponti, l`Ombrone Pistoiese, la Sieve, il Fine, il Cascina a Ponsacco".